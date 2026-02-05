Marcelo «Chino» Ríos y Gonzalo Valenzuela se enfrentarían en combate de boxeo en el Teatro Caupolicán: les ofrecieron millonario monto

Recientemente, se dio a conocer que el extenista Marcelo «Chino» Ríos y el actor Gonzalo Valenzuela se enfrentarían en una exhibición de boxeo en el Teatro Caupolicán.

Es importante señalar que durante el último tiempo este deporte ha tomado gran fuerza e incluso ha llegado a celebridades. De este modo, hemos visto a artistas, influencers y figuras de TV subirse al ring.

Estos casos los hemos vistos en «La Velada» de Ibai Llanos y en el Caso de Chile con Dylantero y su Noche de Combos.

Y ahora, el actor y Chino Ríos podrían sorprender tras enfrentarse en un combate de boxeo.

Chino Ríos y Gonzalo Valenzuela protagonizarían combate de boxeo

Durante la jornada de este martes, el periodista Sergio Marabolí dio a conocer la noticia en el programa «Sígueme» de TV+.

Vale señalar que este evento estaría siendo organizado entre los dueños del Teatro Caupolicán y Carlos Cruzat, ex campeón mundial como intermediario.

Según informó La Hora, Chino Ríos y Gonzalo Valenzuela recibirían cerca de 30 millones de pesos cada uno por pelear (sin importar el resultado).

Cabe destacar que ambos tiene una buena relación. Durante el año pasado en diálogo con Porcel TV, el actor señaló que conoce al extenista por que el deportista pololeó con su hermana.

Esta buena relación felicitaría el desarrollo de este inesperado evento. Sin embargo, según La Hora falta que Chino Ríos entregue el «sí definitivo».

Es importante mencionar que Gonzalo Valenzuela practica boxeo hace años. De hecho, fue dueño de un gimnasio que se llamó Club Ringo, en honor a su hijo fallecido.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google