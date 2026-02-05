Skarleth Labra se corona como la ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile

Skarleth Labra, la influencer y ex participante de Gran Hermano, se quedó con el primer lugar y ganó la flamante competencia del programa más exitoso de Chilevisión, Fiebre de Baile. A través de votación popular, obtuvo un 43% de los votos llevándose el gran premio de $20 millones y un viaje con todo incluido por Masai Travel para dos personas.

“Esto no es solo para mí, sino que también a todas las personas que me apoyaron, a todas las personas que comentaron, que me defendieron, que votaron por mí, de verdad les agradezco de todo corazón”, dijo luego de recibir el galardón.

Acompañada de su bailarín, conquistó al público del Movistar Arena con dos coreografías que erizaron la piel.

El primer baile: Éxito urbano

Confiada en sus capacidades, la bailarina se presentó con la canción “Fe!n” de Travis Scott.

La coreografía se fue más allá de los pasos y expresó una historia donde ella y su bailarín eran sobrevivientes de una apocalipsis, terminando esta como la única en pie.

El show logró obtener altas notas que la dejó inmediatamente en la última etapa de la competencia.

El último baile: Un digno jazz

La estudiante de periodismo dejó los pies en la pista y nos entregó una coreografía al son de un jazz contemporáneo con la canción “Hope” de NF.

La presentación arrasó y el público la coronó como ganadora de Fiebre de Baile con un 43% en las votaciones.

“Ha sido una experiencia hermosa que me hizo crecer como persona, como bailarina y estoy inmensamente agradecida”, mencionó luego de su gran logro.

El segundo lugar de la competencia se lo llevó el actor Gabriel Urzúa con el 28% de los votos. El tercer lugar Princesa Alba con el 24% y Faloon Larraguibel consiguió el cuarto lugar con el 6% de votos.

