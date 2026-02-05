Reconocido empresario chileno revela detalles de su relación con sus dos esposas: «Andan juntas para todas partes»

Recientemente, el reconocido influencer y empresario chileno Chamaking dio mucho que hablar tras entregar detalles sobre cómo es su vida con sus dos esposas, Soledad y Karen.

Vale señalar que el hombre es muy popular en redes sociales, donde suele compartir contenido sobre su vida personal y negocios.

Y recientemente, Chamaking conversó con FMDOS, donde entregó detalles de su relación.

La relación del empresario con Soledad comenzó hace 25 años, cuando el tenía 17 años y ella 14. «No sabíamos ni para dónde iba el rumbo, nos enamoramos, nos conocimos, vivimos juntos, trabajamos, crecimos, nos forjamos. Hicimos el mismo plan que cuando nos juntamos los tres, unir nuestros pensares y poder crecer», señaló.

Además, Chamaking indicó que hace más de diez años conocieron a Karen, quien trabajaba en uno de sus negocios. «La conocimos el 19 de septiembre del 2015», reveló.

«Una chica maravillosa, inteligente, trabajadora, fitness, en ese tiempo hacía mucho gimnasio y Sole también, entonces complementaron muy bien las dos. Se unieron como equipo y hemos construido una familia desde ese momento», comentó.

Chamaking y su vida con dos esposas

El empresario e influencer indicó: «Al principio no fue fácil por los pensamientos de cada uno, pero tuvimos que acoplarnos. Todos nos adaptamos para poder funcionar».».

Sin embargo, con el tiempo todo mejoró y la «relación se dio súper bien, estable, los pensamientos se igualaron. Y empezamos a remar para el mismo lado, así que se logró concretar y lograr el objetivo que era avanzar juntos», comentó Chamaking.

Además, el influencer indicó: «Yo considero que si en una relación de dos, tres o cinco personas hay un mutuo acuerdo y hay una comunidad donde llegan a un consenso de: ‘oye así lo vamos a hacer y así funciona’ y no le haces daño a nadie. Yo creo que es algo que puede ser fácilmente viable».

«Pero claramente las personas te prejuician, se ponen en la posición de: ‘oye pero cómo aguantan eso’, ‘cómo lo ven los niños’, tonteras la verdad», añadió Chamaking.

Vale señalar que el empresario entregó detalles de la relación entre sus dos esposas.

«La relación entre Karen y Soledad es maravillosa, después del primer año, como toda relación es difícil al principio porque uno tiene que construir y forjar su camino. Pero hoy en día ellas dos andan juntas para todas partes, cuidan a los niños, aman a sus niños, la Sole ama a los niños de Karen como si fueran propios. De hecho, en la revelación de género ella era la más feliz. Es una muy buena persona, una mujer maravillosa», mencionó.

Incluso, Chamaking dio a conocer que la idea de abrir la relación de fue Soledad. «Plasmó esta idea en decir que tengamos una relación externa y se dio, pero la relación fue tan buena con Karen que al final se hicieron tan unidas que terminamos estando todos juntos», indicó.

En este sentido, reconoció: «Nunca estuvo en mis planes la verdad, así de concretar algo. Esto fue decisión de la Sole porque ella me presentó esta situación».

