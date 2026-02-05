Exparticipante de Mundos Opuestos impacta tras acusar que está sufriendo amenazas, extorsión y difusión de contenido privado

Una exparticipante del reality de Canal 13, Mundos Opuestos acusó que está sufriendo amenazas, extorsión y la difusión de contenido privado. De hecho, la compleja situación ya fue denunciada ante la Policía de Investigaciones de Chile.

La mujer en cuestión es la cosmetóloga de 27 años, Valentina Concha, quien a través de redes sociales indicó que últimamente ha recibido hostigamiento constante, difamaciones y presiones.

De acuerdo a ADN, la exintegrante de Mundos Opuestos señaló que estos sucesos estarían relacionados con una persona, con la quien en el pasado tuvo un contacto «breve y circunstancial».

Vale señalar que la joven confirmó que puso una denuncia y que sus abogados están revisando el caso.

«Esta situación ya fue denunciada y está en conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes están llevando adelante las diligencias necesarias», indicó en el comunicado que compartió en redes sociales.

Asimismo, señaló que mientras el caso esté en investigación no entregará más detalles. «Por respeto a mi familia, a mi trabajo y al proceso en curso, no me referiré nuevamente a este tema. Agradezco el apoyo y la comprensión», aseguró.

Valentina Concha denuncia compleja situación

la exparticipante de Mundos Opuestos indicó que conoció a la persona involucrada por un hermanastro, con quien no tiene una relación cercana.

Además, en su comunicado aseguró que el contacto fue por motivos económicos entre terceros y que ella no tuvo participación ni responsabilidad.

Por otro lado, Valentina Concha dio a conocer que luego de alcanzar más popularidad, esta persona se le acercó en primera instancia con una actitud de apoyo. No obstante, posteriormente esto cambió. De hecho, según su relato llegó a «amenazas directas, intentos de dañar mi imagen y acusaciones falsas».

