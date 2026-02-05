«Despierta el monstruo»: Latife Soto sorprende tras predecir complicaciones para dos humoristas en el Festival de Viña 2026

Recientemente, en el programa de mega, «La Hora de Jugar», la tarotista Latife Soto sorprendió a los televidentes tras lanzar nuevas predicciones con respecto a cómo les irá a los comediantes en el Festival de Viña 2026.

Es importante señalar que a inicios de año, la guía espiritual ya había adelantado el desempeño que tendrían los humoristas en el certamen.

En dicha oportunidad, mencionó que Pastor Rocha sería la sorpresa de la próxima versión del Festival de Viña. Mientras que Piare con P recibiría pifias del «monstruo».

No obstante, recientemente Latife Soto volvió a lanzar sus cartas y aseguró que en panorama ha cambiado.

Las predicciones de Latife Soto sobre los humoristas de Viña

En el programa de Mega, la tarotista indicó que no hay variaciones en los casos de Asskha Sumathra, Rodrigo Villegas, Stefan Kramer y Pastor Rocha con respecto a sus anteriores predicciones y que les irá bien en el Festival de Viña. De hecho, Rocha sería la «gran revelación».

Sin embargo, hubo un cambio que llamó la atención. Resulta que anteriormente había dicho que Esteban Düch iba a brillar en esta instancia. Sin embargo, ahora indicó que no será tan sencillo.

«Ellos tienen otro humor, pero lo bueno de él es que ya se ha mezclado con los chilenos y entiende lo que nos hace reír. Se acercó a nuestras costumbres, entonces toda esa chispa caribeña le va a servir. Al principio va a estar al revés, pero va a terminar en la posición que le corresponde», expresó Latife Soto.

En este sentido, indicó que debería irle bien. Sin embargo, será complicado.

Con respecto al caso de Piare con P, la tarotista señaló que podría revertir posibles pifias y sacar adelante su rutina en el Festival de Viña 2026.

«Despierta el monstruo. Ella va a entrar bien, como una joya brillante, pero aquí se ve que ella por debilidad podría caer. Tiene que no enganchar con eso (las pifias), tiene que sacar su magia de adentro», indicó.

«Puede enganchar con la gente si no se pone nerviosa. Que siga con su rutina (ante la adversidad)», finalizó Latife Soto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Activa (@radioactivachile)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google