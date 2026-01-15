La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: «La gente va a poder comprar a un mejor nivel»
En el programa "La Hora de Jugar", Latife Soto habló de cómo estará la economía en chile y lanzó positivos vaticinios.
Durante el último tiempo, la tarotista Latife Soto ha dado mucho que hablar con sus predicciones sobre economía, política y más temas.
Y recientemente, la «brujita» sorprendió nuevamente con un vaticinio.
Vale señalar que la reciente predicción de Latife Soto fue positiva y está relacionada directamente a la economía de las personas en Chile.
La predicción de Latife Soto que esperanza a los chilenos
En el programa de Mega, «La Hora de Jugar», la popular tarotista adelantó lo que podría pasar en el ámbito económico en nuestro país en el transcurso del 2026.
En este sentido, Latife Soto indicó que durante los meses que vienen la situación en esta área irá mejorando y que en octubre ya estaría en equilibrio.
La guía espiritual dio esperanzas tras indicar que durante este año muchas personas podrán adquirir un auto, casa propia y más.
«Las cartas dicen que este va a ser un año donde se logra estabilizar más la economía para Chile. Van a llegar inversiones de afuera a Chile y eso hará que estemos más tranquilos», indicó la tarotista en el programa de Mega.
En este contexto, Latife Soto mencionó: «Momento para poder tratar de tener lo que necesitas. Tu casa propia, un auto, un mejor trabajo. Va a ir mejorando (la economía)».
«Las tasas estaban altas, pero se van a ir equilibrando. La gente va a poder comprar a un mejor nivel», añadió.
Además, indicó que «en octubre todo estará más equilibrado en cuanto a tasas, pero este año ya podrán comprar».
