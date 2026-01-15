Confirman cuarto concierto de Soda Stereo en Chile tras éxito en ventas: conoce la fecha y cómo comprar entradas

El regreso de Soda Stereo a Chile en el marco de su gira «Ecos» ha despertado gran interés en su fanaticada nacional. Esto quedó demostrado en el éxito de ventas de los tres conciertos agendados para los días 26, 27 y 28 de marzo en el Movistar Arena.

Y para la suerte de sus fans, recientemente se anunció una nueva fecha en el mismo recinto, la que se desarrollará el 29 de marzo.

Este cuarto concierto tiene una particularidad en comparación a los otros. Resulta que habrá asientos enumerados en el sector de «Cancha».

Vale señalar que gracias a la tecnología, con esta gira se podrá disfrutar en vivo de Gustavo Cerati, en sintonía con Charly Alberti y Zeta Bosio sobre el escenario.

De este modo, resulta importante dejar en claro que no habrá un holograma convencional, ni un tributo ni homenaje. Se trata de un show en vivo con la última tecnología disponible.

«No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo», indican desde la campaña detrás del show de Soda Stereo.

¿Cómo comprar entradas para el cuarto show de Soda Stereo en Chile?

La preventa exclusiva para clientes de Banco Chile, quienes podrán acceder a un 20% de descuento inicia eñ 20 de enero a las 12:00 horas a través del sistema Puntoticket.

Por otro lado, la venta general del cuarto concierto de Soda Stereo en Chile está programada para el 22 de enero a las 12:00 horas mediante la misma ticketera.

A continuación te dejamos los precios (sin descuento y considerando el cargo por servicio):

Tribuna: $34.500

Platea alta silver: $46.000

Platea alta golden: $51.800

Platea baja silver: $69.000

Cancha general: $80.500

Platea baja golden: $92.000

Platea baja diamante: $103.50

Accesibilidad universal / acompañante: $28.800

