Conmoción en el mundo de la televisión: muere popular actriz un día antes de su cumpleaños

Recientemente, se confirmó la muerte que ha sacudido al mundo de la televisión.

En concreto, se dio a conocer la muerte de Gloria Rocha Contreras, popular actriz y directora de doblaje mexicana.

Rocha falleció a sus 93 años, un día antes de estar de cumpleaños. Vale señalar que esta partida ha generado gran impacto en el mundo del doblaje latinoamericano, donde tuvo una destacada trayectoria.

Esta triste noticia se supo en el transcurso del miércoles. El anuncio lo hizo Eduardo Garza, actor y director de doblaje, quien hizo la voz de Krillin en Dragon Ball Z. Además, fue uno de los alumnos más cercanos de la actriz.

«Hoy perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha, directora original de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina», mencionó a través de un post en X (antes Twitter).

Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina — Lalo Garza (@LaloGarx) January 14, 2026

La destacada trayectoria de Gloria Rocha

A lo largo de su carrera, Gloria Rocha trabajó en importantes proyectos del anime y la televisión, por lo que dejó una huella imborrable en la industria. Las producciones en las que participó tuvieron un gran impacto y marcaron a distintas generaciones.

Como directora, fue muy importante en la consolidación de icónicos personajes, tanto de animación como de acción real. Dentro de estos se encuentran Vilma de Scooby-Doo, Sailor Moon, Slam Dunk, Miss Piggy en Los Muppets y Piolín en Looney Tunes. Además, fue parte de Spider Man (1981), donde hizo el papel de la tía May.

De este modo, la partida de Gloria Rocha ha generado gran impacto en el mundo de la televisión.

