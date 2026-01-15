Chilevisión saca de pantalla a su gran apuesta veraniega tras solo una semana al aire: conoce el motivo de la drástica decisión

Recientemente, Chilevisión sorprendió tras sacar de pantalla un popular programa, el cual era una gran apuesta para este verano.

El espacio en cuestión fue «Casado con hijos», serie que por primera vez se relanzó en un canal que no es Mega.

En este sentido, desde CHV optaron por emitir la comedia desde el 5 de enero, de lunes a viernes, después de «Contigo en Directo».

El canal tenía el objetivo de ofrecer una alternativa distinta durante este horario con el recordado espacio de humor protagonizado por Fernando Larraín (como Tito), Javiera Contador (Quena), Dayana Amigo (Titi) y Fernando Godoy (Nacho). No obstante, no obtuvieron los resultados esperados.

CHV sacó de pantalla a «Casados con Hijos» tras no obtener los resultados esperados

En su debut el 5 de enero, la popular comedia no pudo cautivar a los televidentes. Según informó Fotech, entre las 18:03 y 19:00 horas, CHV promedió un rating de 303.293 personas por minuto. De este modo, quedó en cuarto lugar por debajo de Canal 13, TVN y Mega.

Y en su segundo día «Casados con Hijos» tuvo menor audiencia. En concreto, promedió 244.351 televidentes por minuto, entre las 17:58 y las 19:00 horas, volviendo a quedar debajo de su competencia.

En este contexto, Chilevisión tomó la drástica decisión de sacar al programa de pantalla, el cual no fue emitido durante este lunes.

De este modo, la programación de la tarde del canal quedó compuesta por Contigo en directo, Plan Perfecto y ¿Cuánto vale el show?

