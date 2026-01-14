¿Se activa la grúa televisiva? Aseguran que Mega va por importante figura de CHV de cara al Festival de Viña 2026

Cada vez falta menos para el Festival de Viña 2026. De este modo, desde Mega, canal organizador y que emitirá el certamen, ya están moviendo algunas piezas de cara a la cobertura.

De este modo, recientemente se dio a conocer que desde el canal ubicado en Vicuña Mackena estarían intentando reclutar a una importante figura de CHV.

La información fue dada a conocer por el periodista Michael Roldan en el programa «Sígueme» de TV+.

Michael Roldán revela que Mega quiere reclutar a importante figura de CHV

Michael Roldan reveló que desde la señal privada quieren sumar a Raquel Argandoña, quien actualmente es parte del jurado del estelar «Fiebre de Baile».

De este modo, la popular comunicadora llegaría a Mega y tendría un importante papel relacionado con el Festival de Viña 2026. En concreto, sería parte del programa satélite del certamen, donde remplazaría a Francisca García-Huidobro que abandona el canal.

Vale señalar que en TV+ indicaron que Fiebre de Baile finalizaría a inicios de febrero. Mientras que el evento viñamarino se llevará a cabo entre el 22 y 27 de febrero. De este modo, la fecha de este movimiento coincidiría con el término del estelar de CHV.

En caso de que se concrete este fichaje, Mega potenciaría su programación para Viña con una figura con gran experiencia en televisión y que es muy conocida por los televidentes.

Por otro lado, es importante señalar que también se dio a conocer que José Antonio Neme sería figura ancla del evento y lideraría la tradicional gala con Tonka Tomicic.

En tanto, Carmen Gloria Arroyo también tendría un importante rol en el certamen. En concreto, estaría animando el matinal especial que cubre cada una de las jornadas del Festival de Viña.

También te podría interesar: Revelan que popular actor sería el primer coanimador del Festival de Viña 2026: acompañaría a Karen Doggenweiler

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google