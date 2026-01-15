Julio Iglesias se pronuncia tras ser acusado de abuso sexual: «Todo se va a aclarar»

Recientemente, el cantante Julio Iglesias se refirió a las denuncias que interpusieron dos mujeres en su contra, las que lo acusan de presunto acoso y agresión sexual por hechos que habrían ocurrido en 2021. Motivo por el cual la Fiscalía de la Audiencia Nacional está llevando a cabo una investigación.

En una conversación privada con la revista ¡HOLA!, el intérprete de «Me Olvidé de Vivir» señaló que por el momento no estragara declaraciones públicas. Sin embargo, reveló que próximamente se conocerá su versión al respecto.

Julio Iglesias señaló que en estos momentos está preparando su defensa y que «todo se va a aclarar». De este modo, expresó su voluntad de que salgan a la luz las verdaderas circunstancias de los hechos denunciados.

Las reacciones que han dejado las denuncias contra Julio Iglesias

La investigación de este caso ha generado gran impacto y ha generado múltiples reacciones, principalmente en España. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió a defender al cantante y apeló a la presunción de inocencia. Además, cuestionó las razones que podrían estar detrás de las acusaciones.

Por otro lado, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, también defendió el principio de inocencia e indicó que no retirará los honores municipales que le han concedido al artista.

En tanto, el Gobierno español ha destacado la importancia de que la investigación llege hasta el final, indicando que su finalidad es es impedir la existencia de «espacios de impunidad» y que se pueda aclarar la situación.

Y mientras la investigación se sigue desarrollando, la atención pública está puesta en la declaración pública de Julio Iglesias, quien indicó que va a entregar su versión y que se podrá conocer la verdad de los hechos.

