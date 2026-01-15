¡Remezón en Fiebre de Baile! Nueva eliminada acusa mano negra detrás de su salida: «No iban a dejar que siguiera en la competencia»

En el más reciente capítulo del estelar de Chilevisión, «Fiebre de Baile» se vivió una nueva eliminación, la que no estuvo exenta de polémicas.

La eliminada fue Carlyn Romero, quien no dudó en demostrar su descontento por la decisión. En este sentido, criticó duramente al programa.

Vale señalar que la expartipante de Gran Hermano Chile bailó «Si antes te hubiera conocido» de Karol G, pero no convenció al jurado y recibió solamente 25 puntos en la evaluación.

El descargo de Carlyn Romero tras ser eliminada de Fiebre de Baile

Luego, en el programa satélite del espacio de CHV, El Var, la venezolana demostró su contento e indicó que su salida estaba «planificada».

«Después que salió mi baile, ustedes se pueden fijar en las redes de Chilevisión, a mí me pusieron la foto de portada en gris, a todos le pusieron normal, pero a mí fue la única que le pusieron en gris», partió señalando Carlyn Romero.

En este sentido, expresó que «de hecho, comenté ‘¿Por qué la foto en gris?’. ¿Ya sabían que me iba yo?’. Faltaban participantes que estaban bailando».

«Dije, ‘ya esto es pura tramoyería’. Así yo haya hecho un baile excepcional, así yo haya hecho dos lifts nuevos y lo haya hecho increíble, no iban a dejar que yo siguiera en la competencia», añadió Carlyn Romero.

De este modo, la venezolana se mostró decepcionada con la situación. «Fueron demasiado predecibles y siento que fue muy decepcionante porque uno cree que realmente es una competencia, que se valora el desarrollo y la evolución del individuo, del bailarín, del famoso, de lo que sea, y realmente no».

«Es algo injusto y es algo que yo vengo luchando desde que me fui de mi país, con esa pinche injusticia y la siento aquí otra vez… qué fastidio, pero no me importa. No me importa la opinión, en cuanto a mi desempeño, del jurado… tengo mucha autocrítica», finalizó Carlyn Romero.

Vale señalar que Emilia Daiber, quien ha estado a cargo del programa los últimos días, indicó que no hay injusticias. En este sentido, señaló que lo que hace la producción de Fiebre de Baile no está relacionado con el equipo digital.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google