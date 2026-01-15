Festival del Huaso de Olmué: revisa los artistas que se presentarán la primera noche del evento en El Patagual

En la noche de hoy, jueves 15 de enero, inicia el tan esperado Festival del Huaso de Olmué 2026. Destacado certamen que contará con la participación de grandes artistas.

Recordemos que el evento se llevará a cabo entre hoy y el domingo 18 de enero en El Patagual y que nuevamente contará con María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en la animación.

Durante cada jornada del Festival del Huaso de Olmué 2026 habrá una apertura y tres artistas, de los que dos serán musicales y el otro de humor.

Por otro lado, el certamen se podrá ver a través de las pantallas de TVN durante horario estelar.

En tanto, quienes quieran presenciar el Festival del Huaso de Olmué 2026 pueden comprar entradas a través de Puntoticket. Los valores van desde $41.000 hasta $98.500.

Es importante señalar que este es el primer festival veraniego que es transmitido por televisión.

Revisa los artistas que se presentan hoy, jueves 15 de enero, en el Festival del Huaso de Olmué 2026

La primera artista musical en presentarse en la primera noche de este esperado certamen fue la cantante Myriam Hernández. Luego es el turno del querido comediante Paul Vásquez, que llega con su personaje «El Flaco». En tanto, después Nicole subirá al escenario.

Por otro lado, el viernes 16 de enero se presentarán el argentino Luck Ra, el comediante Erwin Padilla. Mientras que después vendrán los artistas tropicales Alanys Lagos y Toly Fu.

El viernes, el Festival del Huaso de Olmué 2026 contará con el popular cantante de cumbia Américo, León Murillo en el humor y Gepe será el encargado de ponerle fin a la jornada.

Mientras que en la última noche del esperado evento estará la banda de cumbia Ráfaga, el imitador Felipe Parra y Entremares.

