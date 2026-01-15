Antonella Ríos alza la voz tras graves acusaciones contra su nueva pareja: «Quiero entender qué es lo que pasó»

Durante la semana pasada, Antonella Ríos sorprendió en redes sociales tras presentar a su nueva pareja a través de una tiernas fotografías en su cuenta de Instagram.

Su nueva conquista no pertenece al mundo del espectáculo. En Instagram se llama @patri3k.bayas y tiene poco más de 700 seguidores.

Y recientemente, salió a la luz una grave denuncia contra el nuevo pololo de Antonella Ríos. Resulta que la página «Tía Yuta» compartió los datos de un sujeto de apellidos Quinteros Henríquez, quien registraría causas por alimentos, vulneración de derechos y más.

«Pero gracias a Dios mi sobrino siempre ha tenido a su madre, mi hermana para que nada le falte», indicó una persona que es cercana al menor de edad.

Antonella Ríos alza la voz tras graves acusaciones contra su nueva pareja

Frente a estas acusaciones, Antonella Ríos se refirió al tema en el programa «Que te lo digo» de Zona Latina, en el cual es panelista. «No sé si tengo que dar explicaciones yo…», comenzó señalando.

Posteriormente, la actriz indicó: «Lo que sí puedo decir es que me enteré de esta situación, que no he podido conversar en persona para entender el tema, porque evidentemente cualquier persona que esté en falta con respecto a sus hijos a mí me parece que se tiene que hacer cargo, punto».

Además, Antonella Ríos se desligó de la situación. «De alguna manera yo quedo exculpada de algún juicio público donde me apunten con el dedo», indicó.

Luego, la panelsita señaló que ella sabía que su pololo tenía una relación cercana con su hijo. «Quiero entender qué es lo que pasó», expresó.

«Esto se tiene que aclarar, ordenar y el que deba o no deba se pueda resolver de manera constructiva», agregó Antonella Ríos.

Vale señalar que la página Tía Yuta compartió un post de una conversación con el menor, quien negó que tiene una buena relación con su padre. De hecho, mencionó que lo ve entre cuatro o cinco veces al año.

