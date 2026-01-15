Ola de calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton revela el día de la semana en que se esperan 35 grados en Santiago
En la tarde de este jueves, el meteorólogo de Mega reveló el pronóstico del tiempo y dio a conocer cuál será el día de la semana con más calor en Santiago. Revisa el reporte a continuación.
