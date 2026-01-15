Ñam 2026 regresa al Parque Padre Hurtado repleto de cocina y cultura: conoce cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene! Ya se anunció la fecha y el lugar de Ñam 2026. El esperado evento gastronómico se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado.

De este modo, se espera que se vivan tres jornadas ideales para disfrutar junto a la familia, amigas, amigos o con quien más quieras.

Vale señalar que este evento no consiste únicamente en comer rico. Se trata de una verdadera fiesta para los sentidos, en la que la identidad latinoamericana se encuentra con la innovación. Es un viaje que fusiona sabores auténticos, ideas creativas y proyectos con sentido.

Todo esto se vivirá en un ambiente relajado con música, sorpresas y actividades para vivir la cocina de forma distinta. Además, el Ñam 2026 conectará directamente al público con chefs, productores locales, pescadores artesanales y emprendedores de distintos lugares del país.

Al igual que en otras versiones, el festival gastronómico contará con espacios emblemáticos, como Resto Ñam que reunirá destacados restaurantes. A este se le suma Nam Bar con barras para los diferentes gustos y Ñam Mercado con múltiples stands de productores de Chile. En tanto, Caleta Ñam tendrá lo mejor del mar, Ñamcito será un lugar para los más pequeños y en Cocina Academia Ñam se darán clases de cocina.

Además, este año, Ñam Innova estará renovado con mesas redondas de conversaciones, charlas de Inacap e invitados nacionales e internacionales. Mientras que Ñam Cultura tendrá a grandes bandas nacionales.

¿Cómo comprar entradas para Ñam 2026?

La venta general de entradas para este evento iniciará el sábado 14 de febrero a través de Puntoticket.

Vale señalar que Nañ es organizado por Street Machine y Fundación Gastronomía Social y se lleva a cabo desde el 2011. El evento se ha posicionado como un espacio que reúne a productores, pescadores artesanales, a restaurantes, bares y emprendedores con un público interesado en aprender y celebrar.

De este modo, se festeja a la gastronomía como un motor de cambio social y cultural. Este espacio une sabores y saberes en un lugar ideal para compartir.

