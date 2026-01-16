Tras una exitosa presentación en el Festival del Huaso de Olmué: Paul Vásquez sorprende y anuncia importante decisión
Todo parecía indicar que la presentación de El Flaco en Olmué sería una despedida. Sin embargo, el comediante hizo un inesperado anuncio.
Desde hace un tiempo que existía gran incertidumbre con respecto al futuro en el humor de Paul Vásquez y su icónico personaje El Flaco.
Esto debido a que el comediante había anunciado el retiro de su personaje. De hecho, había dicho que el Festival del Huaso de Olmué era una buena instancia para colgar los guantes.
Y ahora, tras su presentación en El Patagual, Paul Vásquez anunció su decisión definitiva con respecto a su futuro.
¿Se retira El Flaco?
Paul Vásquez indicó que su personaje El Flaco seguirá haciendo reír a la gente.
«Yo me había declarado en reflexión… ¿y saben qué? este público me ha dado nuevos bríos para seguir. Me demoré 30 años en estar por primera vez aquí. Cómo no voy a estar dos veces más digo», indicó el humorista durante su performance en el festival.
Y posteriormente, tras su show, Paul Vásquez indicó: «Lo confieso? si yo tal vez no decía que me retiraba, no hubiese estado, ¿se entiende? yo vengo buscando Olmué hace muchos años. Tuve años notables en cuanto a presentaciones. Esta rutina vengo hace 6 años haciéndola. Por eso salió parejita. Por eso no hubo ningún quiebre, nada. Ningún vacío, ningún bache».
«Si hay algo que vengo buscando, es Olmué. Y tuve que decir esto de que me iba a retirar y llamé la atención. Pero el público, de verdad, la recepción que me dio el público del Patagual me confirmó que todavía puedo más», agregó.
En este sentido, El Flaco indicó: «Ahí tenemos al maestro Coco Legrand, que hizo humor hasta la última gota de su ánimo. Y podría terminar así como él. Eso es lo que quiero y eso es lo que busco».
También te podría interesar: Ñam 2026 regresa al Parque Padre Hurtado repleto de cocina y cultura: conoce cuándo es y cómo comprar entradas
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.