Tras una exitosa presentación en el Festival del Huaso de Olmué: Paul Vásquez sorprende y anuncia importante decisión

Desde hace un tiempo que existía gran incertidumbre con respecto al futuro en el humor de Paul Vásquez y su icónico personaje El Flaco.

Esto debido a que el comediante había anunciado el retiro de su personaje. De hecho, había dicho que el Festival del Huaso de Olmué era una buena instancia para colgar los guantes.

Y ahora, tras su presentación en El Patagual, Paul Vásquez anunció su decisión definitiva con respecto a su futuro.

¿Se retira El Flaco?

Paul Vásquez indicó que su personaje El Flaco seguirá haciendo reír a la gente.

«Yo me había declarado en reflexión… ¿y saben qué? este público me ha dado nuevos bríos para seguir. Me demoré 30 años en estar por primera vez aquí. Cómo no voy a estar dos veces más digo», indicó el humorista durante su performance en el festival.

Y posteriormente, tras su show, Paul Vásquez indicó: «Lo confieso? si yo tal vez no decía que me retiraba, no hubiese estado, ¿se entiende? yo vengo buscando Olmué hace muchos años. Tuve años notables en cuanto a presentaciones. Esta rutina vengo hace 6 años haciéndola. Por eso salió parejita. Por eso no hubo ningún quiebre, nada. Ningún vacío, ningún bache».

«Si hay algo que vengo buscando, es Olmué. Y tuve que decir esto de que me iba a retirar y llamé la atención. Pero el público, de verdad, la recepción que me dio el público del Patagual me confirmó que todavía puedo más», agregó.

En este sentido, El Flaco indicó: «Ahí tenemos al maestro Coco Legrand, que hizo humor hasta la última gota de su ánimo. Y podría terminar así como él. Eso es lo que quiero y eso es lo que busco».

