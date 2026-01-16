Madre de Marcianeke sorprende con romance con futbolista 13 años menor: «Te amo»

Yasna Muñoz, madre del popular cantante urbano Marcianeke, constantemente dando que hablar con el contenido que comparte en sus redes sociales. En este sentido, recientemente sorprendió por su relación amorosa con un futbolista chileno.

Esto debido a que la mujer de 42 años compartió unas fotografías compartiendo junto al lateral izquierdo de Deportes Puerto Montt, Kevin Egaña, quien tiene 29 años.

Madre de Marcianeke sorprende con romance con futbolista

El deportista compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a Yasna Muñoz. Esto lo acompañó con unas románticas palabras. «Te amo, nos vemos pronto», escribió junto a unos corazones.

Vale señalar que la madre de Marcianeke reposteó la historia y señaló: «Te amo».

A pesar de que no se sabe hace cuánto inició la relación, según consigna Alfombra Roja de Canal 13, hay diversas interacciones de Yasna en la red de Kevin Egaña.

Además, el futbolista tiene historias destacadas con Muñoz desde abril de 2024.

Incluso, en una ocasión cuando cumplieron un mes de relación, Egaña compartió una romántica foto besándose, en la que señaló: «Un mes más juntos, quizá las palabras sobran, eres una gran mujer y valiente. Estuviste en mi peor momento como nadie. Gracias a Dios por permitir coincidir en el camino. Te amo y seguiremos adelante porque se viene lo mejor, decretado».

Por otro lado, es importante señalar que la madre del popular cantante urbano es muy activa en Instagram, donde suma más de 190 mil seguidores.

En esta red social ha lucido los resultados de diversos procedimientos estéticos a los que se ha sometido como lifting con bioestimulador, ácido hialurónico, botox y más.

Además, en la descripción de su perfil indica: «Mamá chocha y orgullosa de mis hijos».

