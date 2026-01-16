Festival del Huaso de Olmué 2026: los artistas que se presentan en El Patagual, hoy viernes 16 de enero

Hoy viernes 16 de enero se vivirá la segunda noche del Festival de Olmué 2026, el cual tuvo debut este jueves y se extenderá hasta el domingo de esta semana.

La primera noche del certamen emitido por TVN tuvo gran éxito en términos de rating. Según informó el canal estatal, en promedio, fue vista por 655.199 personas por minuto. En tanto, el peak fue de 1.215.053 personas y en total la vieron 2.587.984 espectadores únicos.

Vale señalar que en esta instancia se presentó Myriam Hernández, quien durante su presentación indicó: «Es el concierto más difícil de mi vida», debido que hace dos semanas falleció a su padre.

Por otro lado, el encargado de hacer reír al Patagual fue «El Flaco». Vale señalar que sorprendió tras anunciar que su icónico personaje seguirá haciendo humor.

Mientras que la encargada de cerrar la primera noche del Festival del Huaso de Olmué fue Nicole.

Y esta segunda noche también cuenta con una prometedora programación.

Los artistas que se presentarán la segunda noche del Festival de Omué 2026

Hoy viernes 16 de enero se viene una tremenda jornada en el evento animado por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Hoy se presentará el popular cantante argentino, Luck Ra. Luego será el turno del humorista Erwin Padilla. Mientras que la noche finalizará al ritmo de la música tropical de los jóvenes artistas Alanys Lagos y Toly Fu.

Por otro lado, el sábado en el Festival del Huaso de Olmué se presentará el cumbiero Américo, el humorista León Murillo, mientras que Gepe cerrará la noche.

En tanto, la última noche del certamen, contará con Ráfaga, el imitador Felipe Parra y Entremares.

