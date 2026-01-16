Paty Maldonado impacta tras revelar supuesta pedofilia de conocido periodista: «Los llevaba al departamento»

Recientemente, en el programa Tal Cual de TV+, Paty Maldonado impactó con una potente acusación. Tras las acusaciones de abuso que enfrenta Julio Iglesias, la opinóloga reveló un supuesto caso de pedofilia y apuntó contra un periodista nacional.

Además, acusó a la industria televisiva de saber de esta situación y no haber realizado nada al respecto.

«Aquí conocimos nosotros a un periodista que le gustaba sólo los niños. Y todos fuimos testigos y todos fuimos cómplices», indicó Paty Maldonado.

La comunicadora también señaló que cuando falleció, diversas figuras del espectáculo lamentaron su partida de manera pública.

«Nadie habló nada y cuando murió (decían) ‘ay, murió, y dejó un legado porque fue uno de los primeros que habló de sexualidad y homosexualidad en la televisión’. Periodistas avalaron el hecho», mencionó.

La grave acusación de Paty Maldonado

Patricia Maldonado indicó que este periodista «salía en la noche a la Plaza de Armas, con un par de zapatillas en el bolso, y se las ofrecía a los niños pobres que estaban en la calle y se los llevaba al departamento».

«¿Sí o no, señora Raquel Argandoña?», le consultó a su compañera, quien respondió: «Sí, sí. Los hacía pasar por sobrinos»

Además, Paty Maldonado señaló: «Posteriormente, lo van pillando (…) y dice: ‘yo no le encuentro nada grave en salir con un niño, siempre y cuando sea apoyado por los padres».

En este contexto, José Miguel Viñuela le preguntó: «¿Eso lo dijo públicamente?». «Sí, lo dijo públicamente. Eso le costó la pega, lo sacaron», contestó la opinóloga.

Además, la Paty Maldonado indicó: «Este es el país del doble estándar, se piensa una cosa y se dice otra».

«Todos saben de quién estoy hablando yo. Todos los periodistas saben lo que era, porque todos conocían la debilidad de ese individuo. ¿Quién lo acusó?, ¿Quién llegó al tribunal? Se metía con cabritos pobres y listo», finalizó.

