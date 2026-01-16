Los chistes sin filtro de Paul Vásquez contra Luis Slimming y Mauricio Medina: «Le celebraban todos los peos»

Durante la noche de este jueves se vivió la primera noche del Festival del Huaso de Olmué 2026. Instancia en la que el encargado de hacer reír al Patagual fue Paul Vásquez, quien logró su objetivo con su icónico personaje El Flaco.

El popular humorista se subió al escenario en una jornada que también contó con la participación de las destacadas artistas Myriam Hernández y Nicole.

Y en esta ocasión, Paul Vásquez logró cautivar al público de Olmué con su rutina. Además, aprovecho la instancia para tirarle algunas tallas a algunos colegas con los que no tiene mucha relación. Hablamos de Luis Slimming, quien en su paso por Viña lanzó un chiste relacionado con sus adicciones, y de Mauricio Medina, con quien no tiene buena relación después del quiebre de Dinamita Show.

Las tallas de Paul Vásquez sobre Luis Slimming y Mauricio Medina

En su show en el Festival del Huaso de Olmué, El Flaco se rió del mismo con una talla que hacía referencia a su problema con las adicciones que tuvo en el pasado.

En concreto, recordó los antiguos celulares Nokia y el juego de la «culebra», en el cual había que hacer una «raya» para ganar, lo que generó risas en los presentes.

Posteriormente, Paul Vásquez señaló: «Ahora entiendo por qué le celebraban todos los peos al Luis Slimming»

Luego, El Flaco lanzó un chiste más polémico sobre Mauricio Medina. En esta instancia, mencionó que «Dinamita ya no corre» y que la relación con su excompañero de dúo «está cortada», haciendo referencia a los problemas de salud que ha tenido su colega.

Por otro lado, es importante señalar que en esta instancia, el humorista también terminó con las especulaciones de un posible retiro de «El Flaco» y señaló que todavía le queda cuerda a su icónico personaje.

