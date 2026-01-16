Festival de Viña 2026: confirman a los primeros invitados de la tradicional gala

Cada vez falta menos para el Festival de Viña 2026 y con ello también regresa la gala del prestigioso certamen.

Y en la jornada de este viernes, en el matinal de Mega, «Mucho Gusto» se dieron a concoer los primeros invitados de esta tradicional instancia.

En este sentido, se dio a conocer que disminuirá la cantadidad de invitados. De este modo, en total 120 personas son las que desfilarán por la Alfombra Roja en Sporting Club el 20 de febrero.

Además, en esta ocasión el acceso al público será gratuito para la gente que quiera ver pasar a las distintas figuras. Algo que no ocurrió en la edición anterior.

Los primeros confirmados de la Gala del Festival de Viña 2026

En el matinal de Mega se dio a conocer que Pamela Díaz, importante figura de Canal 13 fue invitada al evento. Vale señalar que al parecer desfilará sola, ya que no se anunció a su pareja, Felipe Kast.

Otra confirmada para la gala del Festival de Viña es ni más ni menos que Coté López y su pareja Lucas Lama.

Además, se dio a conocer que está invitado el exesposo de la empresaria, Luis Jiménez.

Por otro lado, Kel Calderón también confirmó su participación en el evento, a pesar de que se especulaba que se habría bajado.

Asimismo, se espera que Marlen Olivari también diga presente en la gala del Festival de Viña, donde desfilará junto a su marido Luciano Marocchino.

A ellos se les suma Fran Virgilio, exesposa de Karol Lucero, quien también fue invitada y llegaría por primera vez en solitario a esta instancia.

Por último, también se dio a conocer que Kidd Voodoo también será parte de esta instancia. Recordemos que el popular artista tuvo un brillante paso en la versión anterior del espacio, donde cautivó a los presentes y televidentes con su música.

