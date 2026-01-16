Gran pena en la música chilena: muere querido cantante que brilló en Sábado Gigante y el Festival de Viña

Recientemente, se dio a conocer una lamentable noticia que golpea al mundo de la música chilena. Resulta que se confirmó la muerte del cantante nacional Osvaldo Díaz, quien formó parte de la Nueva Ola y del Canto Nuevo.

La partida del destacado artista de 76 años fue informada por cercanos a través de redes sociales.

Este triste anuncio generó gran conmoción y diversas figuras del espectáculo le han dedicado palabras de despedida. Uno de ellos fue el médico y figura televisiva Sebastián Ugarte, quien compartió un sentido mensaje.

«Hoy ha partido un gran cantante chileno, Osvaldo Díaz, una de las voces más hermosas de la canción chilena. Nuestras condolencias a la familia», escribió en un post en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastián Ugarte | salud (@ugarte.sebastian)

La destacada trayectoria de Osvaldo Díaz

El popular artista tuvo una gran carrera en el mundo de la música que inició durante la década de los 60. Vale señalar que fue hasta los 70 que alcanzó gran popularidad.

Osvaldo Díaz formó parte del movimiento de La Nueva Ola y dejó una tremenda huella. Dentro de sus temas destacan algunos como «Ternura» (1986) y «Los carasucias» (1976). Además, años después estrenó otros temas como «Por favor no te vayas» y «No digas que no me amas».

Vale señalar que el popular cantante tuvo destacadas participaciones en espacios como el Festival de Viña del Mar, donde ganó el premio a Mejor Intérprete de la competencia folclórica y en Sábado Gigante.

Cabe destacar que en 1986, Osvaldo Díaz se autoexilió a México, debido a que estaba en contra de la dictadura militar de Augusto Pinochet, y al año siguiente regresó al país.

Por otro lado, hace varios años que el artista estaba alejado de la escena musical debido a problemas de salud.

También te podría interesar: Festival de Viña 2026: confirman a los primeros invitados de la tradicional gala

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google