Importante figura de Megamedia presenta su renuncia luego de 20 años: asumiría nuevos desafíos en la competencia

Durante la jornada de este viernes, se dio a conocer que una importante figura tomó la decisión de renunciar a Megamedia después de 20 años. Se trata ni más ni menos que de la periodista Catalina Edwards.

La comunicadora tuvo un destacado paso por el holding, donde fue parte del matinal Mucho Gusto y del departamento de prensa. Mientras que en el último tiempo se desempeñó como conductora de Radio Infinita.

Además, la periodista fue jurado de la anterior versión del Festival de Viña.

De este modo, Catalina Edwards ahora asumiría nuevos desafíos en la competencia. Según informó ADN, la periodista arribaría a una estación radial de Canal 13.

Catalina Edwards renuncia a Megamedia

Desde Megamedia emitieron un comunicado, en el que señalaron: «Durante sus 20 años junto a nosotros, Catalina tuvo una participación relevante en diferentes proyectos de nuestro Departamento de Prensa, del matinal Mucho Gusto y Radio Infinita».

«En todos estos equipos fue una persona muy querida por su profesionalismo y calidad humana», añadió el holding en el texto

«Después de dos décadas junto a nosotros, le agradecemos por su compromiso, cercanía y entrega, deseándole también todo el éxito en sus próximos desafíos personales y laborales», finalizaron.

Vale señalar que la comunicadora no se ha referido públicamente al tema. Sin embargo, compartió una historia en Instagram, en la que se ve en el canal abrazada con compañeras, por lo que se puede inferir que se trataría de una despedida.

