16 Ene, 2026. 17:39 hrs

Calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton sorprende tras adelantar sobre 35 grados para dos días en Santiago

En la tarde de este viernes, el meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los próximos días en Santiago y reveló que durante dos días, la máxima podría llegar a 35 grados.

Por Iván López

