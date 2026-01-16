Young Cister revela la verdad detrás de su preocupante video sangrando: «Hasta la vecina le habló a mi familia»

El popular cantante Young Cister, quien recientemente estrenó su disco «La Ciudad Nunca Duerme» conversó con RadioActiva y se refirió a unas comentadas historias que subió hace algunos días.

Vale señalar que en primera instancia, el artista compartió registros saliendo de fiesta, mientras que después compartió un video en el que se veía ensangrentado, lo que generó gran preocupación en sus fanáticos.

Sin embargo, posteriormente se supo que se trataba de marketing. De hecho, en la portada de su nuevo disco, Young Cister también aparece con sangre en el rostro.

Young Cister y su comentado video ensangrentado

En conversación con RadioActiva, el cantante urbano expresó: «Lo pensamos hace tiempo, cuando estábamos grabando los videos».

«Hoy en día, el algoritmo premia contenido que sea impactante, que sea chocante. Vivimos en una sociedad a la que le gusta mucho el morbo también. Si hay algo que causa mucho impacto, la gente va y lo consume y se viraliza», agregó Young Cister.

Además, indicó: «Tratamos de aprovechar un poco esa jugada del morbo que provoca mostrar este tipo de contenido. Pero lo mejor de todo es que tenía que ver mucho con la historia final de este álbum, con lo que iba a suceder al final de las canciones, en los videos».

En este sentido, Young Cister señaló que «hubo opiniones buenas, opiniones malas, pero la verdad es que mucha gente habló de eso y creo que es lo que buscábamos».

También se refirió al impacto que tuvo el registro. «Hasta la vecina le habló a mi familia», indicó el popular intérprete.

De todos modos, aclaró que ya le había comunicado que haría esto a su familia y amigos. De este modo, les pidió que guardaran silencio.

«Lo bueno es que da para hablar a mucha gente y creo que es el punto de esto y se logró», finalizó Young Cister.

