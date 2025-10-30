Young Cister adelanta detalles de su show en el Movistar Arena y nuevo disco «La Ciudad Nunca Duerme»

Durante este jueves, el popular cantante urbano Young Cister estuvo presente en RadioActiva. Instancia, en la que habló con Pelo Verde sobre el Movistar Arena que llevará a cabo el 22 de enero del próximo año.

De este modo, el popular intérprete dio a conocer que lleva cerca de un año preparando este ambicioso espectáculo.

«Estoy con la ansiedad de que llegue el día y poder mostrar lo que tengo preparado que es increíble», indicó Young Cister.

Además, contó que se trata de un show inmersivo que será como «una película en vivo».

«Me encanta mucho el cine, las películas, los guiones, expresar a través de interpretar como situaciones», señaló.

«El show de Rosalía que hizo hace un tiempo en su tour de ‘Motomami’, me inspiró mucho para hacer este show porque sentía que la gente, más que verla a ella miraba las pantallas (…) Era como estar en una película, era como una vibra, algo diferente», indicó.

Por otro lado, reveló que en este Movistar Arena no ganará mucho dinero, porque será una gran inversión. «Diría yo que va a ser una de las producciones más caras de algún artista chileno en la arena» y que contará con un staff de unas 100 personas.

Vale señalar que en este concierto, Young Cister presentará su próximo disco titulado «La Ciudad Nunca Duerme».

Además, agregó que se estrenará antes de su Movistar Arena. «Habla un poco como de cómo uno busca reinventarse y cómo uno busca también, las luces y el ruido de la ciudad, porque no quiero estar en mi mente», adelantó.

Conoce cómo comprar entradas para el Movistar Arena de Young Cister

Vale señalar que la preventa para clientes de Banco de Chile iniciará el lunes 3 de noviembre, a las 12:00 horas, mediante Puntoticket.

Mientras que la venta general para el Movistar Arena de Young Cister está programada para el miércoles 5 de noviembre, a las 12:00 horas o cuando finalice la preventa.

