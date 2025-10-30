Festival de Viña del Mar 2026: Aseguran que destacada artista internacional llegaría al prestigioso certamen

Cada vez falta menos para que se desarrolle una nueva versión del tan esperado Festival de Viña del Mar.

En este sentido, cada vez surgen nuevos rumores con respecto a la parrilla artística del prestigioso certamen.

A pesar de que todavía no hay ningún confirmado, cada vez hay más expectación al respecto.

De este modo, recientemente se dio a conocer que una popular cantante internacional, que ya ha estado en dos oportunidades en el Festival de Viña, podría volver al esperado evento.

Revelan que popular cantante internacional podría llegar al Festival de Viña

El periodista Pablo Candia en el programa de CHV, Plan Perfecto, dio a conocer que la popular artista que podría presentarse en el Festival de Viña es ni más ni menos que Laura Pausini, artista italiana que cuenta con gran trayectoria.

La primera vez que estuvo en la Quinta Vergara fue en 1997 y la segunda en 2014, donde cautivó a los presentes.

«Laura Pausini está a un paso de confirmar su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026«, indicó Pablo Candia.

Además, agregó: «Hace muy poquito la producción (del Festival de Viña 2026) también coincidió en los Premios Billoboard cuando ella ganó hace muy poquitos días atrás el Premio Ícono de la Música»

En este sentido, también mencionó: «El año pasado también estaba casi lista, pero ella tenía ya las fechas tomadas en esa oportunidad así que no pudo venir».

«Sin embargo, este año calza perfecto porque finalmente viene en abril del 2026, tiene dos conciertos el 2026», finalizó Pablo Candia.

Vale señalar que otra artista que está sonando para el Festival de Viña 2026 es Mon Laferte, quien hace algunos días estuvo en RadioActiva y expresó: «Cuando a mí me inviten, yo voy a decir siempre que sí».

