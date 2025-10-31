Revelan la millonaria deuda que Jean Paul Pineda mantiene con Faloon Larraguibel por pensión alimenticia

El exfutbolista Jean Paul Pineda, conocido por su paso por Colo Colo, nuevamente se encuentra en medio de la polémica. Esta vez, el conflicto tiene relación con una deuda de pensión alimenticia hacia sus hijos con Faloon Larraguibel, su expareja y figura televisiva.

Según reveló la abogada de Faloon, Lya Rojas, en el programa Qué Te Lo Digo, Pineda no habría pagado la pensión entre junio y octubre de este año. La profesional advirtió que este incumplimiento podría generar medidas de apremio judicial, dado que se trata de una obligación legal destinada a proteger el bienestar de los menores.

La millonaria cifra que debe Jean Paul Pineda

El periodista Sergio Rojas también exhibió documentos que respaldan el monto total adeudado: $2.336.867, cifra que incluye los intereses acumulados por el retraso en los pagos.

Mientras tanto, Faloon Larraguibel, conocida por su paso por programas como Yingo y Fiebre de Baile, ha optado por no referirse públicamente al conflicto con su expareja.

Cabe mencionar que Jean Paul Pineda actualmente cumple arresto domiciliario, situación que se suma a una serie de problemas personales y judiciales que el exdeportista ha enfrentado en los últimos meses.

