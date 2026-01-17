«Vuela alto»: Confirman la delicada pérdida familiar que enluta a Cecilia y Diana Bolocco

Mediante una publicación en sus redes sociales, Diana Bolocco confirmó el sensible fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck. La mujer, de 90 años, estaba atravesando un delicado estado de salud, debido a su lucha contra el cáncer.

Cabe recordar que durante las últimas horas circularon por las redes sociales fotografías de Cecilia Bolocco y su esposo Pepo Daire en una clínica en la capital. Por otro lado, su hermana se ausentó de la conducción de Fiebre de Baile esta semana, por este mismo motivo.

Confirman la delicada pérdida que enluta a Cecilia y Diana Bolocco

Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, falleció este viernes, a sus 90 años, según confirmó Diana en sus redes sociales. Junto a una íntima fotografía, la animadora escribió: «Vuela alto mamita adorada».

Según consignó Página 7, la madre de las Bolocco había sufrido una ardua y larga lucha contra el cáncer de mama, que padeció en tres ocasiones.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de apoyo para la familia, de distintas personalidades del espectáculo. Entre ellos, Luis Jara, Martín Cárcamo, Daniel Fuenzalida, Claudio Michaux y Leonor Varela.

«Mis condolencias de corazón a toda la familia», «Un fuerte abrazo, querida Diana. Cariño y fuerza para toda la familia. Ya está descansando en paz tu adorada madre», «Abrazos Diana, para ti y tu familia», «Un abrazo gigante, Diana. Te mandamos mucho cariño en estos momentos», fueron algunos de los comentarios que hicieron en su publicación.

