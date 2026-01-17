Festival del Huaso de Olmué 2026: ¿Qué artistas se presentarán hoy, sábado 17 de enero?

Este sábado 17 de enero tendrá lugar la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué 2026. El evento comenzó este jueves y terminará mañana domingo, con un cierre cargado de música folclórica.

La jornada de ayer, viernes, logró ser un éxito, posicionándose nuevamente en el primer lugar del rating, con un promedio general de 679.506 personas. Además, en el segmento del humor, alcanzó un peak de sintonía de 945 mil espectadores por minuto.

Esta jornada estuvo marcada por la presencia de la música ranchera en El Patagual. Eso sí, el primero en aparecer fue el argentino Luck Ra, con su cuarteto, que logró encender al público con sus mayores éxitos y distintos covers.

En el humor, estuvo Erwin Padilla, quien marcó el peak de sintonía de la noche, aunque fue menor que en la jornada inaugural, con el humor de El Flaco.

Por último, los artistas que cerraron y se repartieron el bloque fueron Alanys Lagos y Toly Fu, que con su ranchera hicieron bailar al Patagual.

¿Qué artistas se presentarán hoy en el Festival de Olmué?

Hoy, sábado 17 de enero, tendrá lugar la tercera y penúltima noche del Festival de Olmué. En esta ocasión, el encargado de abrir la fiesta será un consolidado de la música tropical de nuestro país, el querido Américo.

A cargo del humor estará un comediante nacional con vasta trayectoria en nuestro país, tanto en el escenario como en los libretos, León Murillo, que tiene la vara alta tras las presentaciones de El Flaco y Erwin Padilla.

Por último, para cerrar la noche, estará el cantautor nacional Gepe, que buscará cautivar al Patagual con sus mayores éxitos.

Cabe recordar que esta será la penúltima noche, y el Festival de Olmué terminará este domingo 18 de enero. En aquella ocasión, se presentará el grupo de cumbia argentino Ráfaga; en el humor, estará el imitador Felipe Parra, y cerrará el evento el grupo folclórico Entremares.

