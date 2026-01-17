«De mal gusto…»: Mauricio Medina se sinceró sobre el chiste en su contra de «El Flaco» en el Festival de Olmué

La primera noche del Festival del Huaso de Olmué 2026 estuvo marcada por un momento especial: la despedida del humor festivalero de Paul Vásquez, «El Flaco», uno de los comediantes más emblemáticos del país.

Pese a que muchos pensaron que esta presentación era un adiós definitivo, el propio humorista aclaró que no dejará los escenarios. Su rutina fue bien recibida por el público. Pero también hubo un momento que a muchos no les pareció correcto, un chiste de humor negro dirigido a su excompañero de Dinamita Show, Mauricio Medina, «El Indio».

Mauricio Medina se sinceró sobre el chiste en su contra de «El Flaco» en el Festival de Olmué

Paul Vásquez, «El Flaco», tuvo una presentación más que exitosa la noche de este jueves en el Festival de Olmué, donde incluso alcanzó un peak de sintonía que superó el millón de personas en vivo.

En su rutina, apostó mayoritariamente por el humor blanco, excepto por un momento que generó bastante ruido en redes sociales. Esto, cuando hizo referencia a su antiguo dúo, Dinamita Show, lo que aseguró que le habían preguntado muchas veces.

Ahí lanzó las polémicas frases: «Dinamita ya no corre» y «la relación está cortada», comentarios que descolocaron al público por el tono de las tallas dirigidas a su excompañero Mauricio Medina, considerando que el «Indio» atravesó graves problemas de salud que terminaron con la amputación de una pierna.

Más adelante, El Flaco habló de su éxito personal y remató con «Indio, te paseo».

De manera exclusiva, FMDos conversó con Mauricio Medina para conocer su reacción. De entrada, fue claro: «Yo me hago cargo de lo que yo hablo, no de lo que habla él».

«Si alguien tiene que opinar de lo que dijo, es él», agregó. Eso sí, cerró señalando que, «para mí solo fue un chiste de mal gusto».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google