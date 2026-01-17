Revelan complejo estado de salud: Informan que recordada bailarina y rostro de TV sufrió un infarto a sus 43 años

Una de las figuras más recordadas de la televisión chilena, Lola Melnyck, estaría atravesando un complejo momento de salud. La bailarina y exfigura de Morandé con Compañía, que desde hace un tiempo vive en Brasil, habría sufrido un infarto.

La información fue entregada por Claudia Schmidt en el programa Noche de Suerte de TV+. Fue ahí donde la panelista reveló la delicada situación de la exanimadora.

Informan que Lola Melnyck sufrió un infarto a sus 43 años

De entrada, la panelista uruguaya Claudia Schmidt reveló: «Lamentablemente, en Brasil, Lola Melnyck sufrió un infarto. Ella tiene 43 años, en este minuto yo no tengo más información».

Además, aseguró que no sería la primera vez que Lola Melnyck enfrenta un problema de este tipo: «Pude conversar con la persona que maneja sus redes sociales y me cuenta, muy breve, que Lola habría tenido a finales de diciembre una situación similar. Al parecer no habría llegado a ser un infarto en ese momento, pero ahora se repite la situación y, lamentablemente, se infartó», explicó.

«No puedo entrar en más detalles porque los desconozco, pero estaría pasando un momento complicado por su salud», cerró la panelista.

Por otro lado, desde la cuenta de Instagram de Lola Melnyck, su equipo compartió una historia en la que, sin confirmar lo ocurrido, informaron que ella se mantendrá alejada de las redes sociales por algunos días.

«Buenas tardes. Debido a la intensa agenda de trabajo y la necesidad de un breve periodo de descanso, informamos que durante los próximos días las redes sociales de Lola Melnyck estarán a cargo de su equipo de asesoría», señalaron.

