“Voy a abrir las puertas a nuevas mujeres de la música urbana”: Katteyes se sincera sobre su camino como cantante en la industria chilena

Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes, es una de las mujeres con más reproducciones de la industria urbana chilena. Con tan solo 21 años, la influencer ha podido consolidar su carrera y dejar atrás su faceta como tiktoker para convertirse en la estrella que es hoy. Su nueva canción “Aló” en colaboración con Sinaka ha sido todo un éxito y se ha mantenido en el puesto número 1 del Top 50: Chile en Spotify.

En conversación con RadioActiva, la artista se sinceró acerca de cómo su paso como cantante urbana ayudará a abrirle las puertas a futuras mujeres que quieran estar en el rubro. También agradeció a quiénes la ayudaron a consolidarse en la industria y que se vienen “cambios en este movimiento”.

“Una mujer también puede cantar reggaetón”

La cantante se refirió a cómo es percibida dentro del género urbano, mencionando que las críticas son aún más grandes por el simple hecho de ser mujer.

“Por fin está pasando esto de ver a una mujer que también puede cantar reggaetón y con autotune”, dijo.

Con ello, Katteyes reflejó cómo a las mujeres se les exige invertir en su apariencia a la hora de presentarse, pero que a los hombres no. “Se me mete esa presión sólo por ser mujer, la mayoría de mis colegas se suben con el mismo outfit y a mí me presionan. A pesar de que invierto en stylist, quisiera subirme sin nada, como los hombres”, detalló.

Las exitosas pero polémicas colaboraciones de Katteyes

Desde su regreso a la música, Katteyes ha sido punto blanco de críticas por sus colaboraciones con cantantes urbanos. A pesar de que sus canciones como “Ponte Lokita”, “Todo Ke Ver”, “Báilame Así”, entre otros, han sido éxito desde su lanzamiento y lograr el puesto número 1, el hate desmedido por “colaborar solo con hombres” se toma el peso en la vida de la cantante.

Los comentarios se centran en que “sólo triunfa por hacer música en colaboración”. Sin embargo, la artista se refirió a las diferentes opiniones al respecto.

“Esta cosa que está pasando, con que son puras colaboraciones con hombres, de por sí los hombres siempre colaboran entre ellos, pero a mí me critican”, dijo. Aclaró que las mujeres pueden ser una ayuda para los hombres, y que el éxito de las canciones “también es por el merecimiento y valor de la mujer”.

“Aló”: El éxito junto a Sinaka

Dejando a un lado las críticas, Katteyes habló sobre su reciente éxito “Aló” con el cantante del momento, Sinaka. La colaboración trajo consigo una mezcla de energía dosmilera que te hará regresar a los tiempos del reggaetón antiguo.

“Hicimos la canción en una semana, la próxima el video y la próxima salió. No hubo tiempo de arreglos”, confesó la joven acerca de la producción de la canción.

La toma de decisiones para la creación del videoclip quedó en manos del equipo de Sinaka, por eso el estilo sigue la línea del cantante, con colores fuertes, movimientos alternativos y reggaetoneros. “Me acoplé al mundo de Sinaka, no quise salirme de ese estilo”, comentó.

De igual manera, añadió que estuvieron dos semanas haciendo los términos de la canción para que el single tuviera un punto medio entre la estética de los dos.

La madurez y crecimiento de la artista

A pesar de su desarrollo como cantante, Katteyes ha vivido diferentes polémicas que la mantuvieron en el ojo público. “Hasta el día de hoy me llegan comentarios por funas de hace años, pero ya no me afectan”, confesó.

Aceptó que los momentos críticos sucedieron cuando era menor de edad, inmadura y que cometió errores, pero que la gente supo estar en su etapa de crecimiento y que “las cosas que hice hace muchos años seguirán en el internet”.

“Maduré, crecí y estoy muy orgullosa, tomo las críticas como algo constructivo, mejorando con el sonidista y bajándole al autotune, aunque me guste por mi estética”, finalizó Katteyes.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google