Una tensa situación se vivió en reality de Mega en «El Internado», donde Otakín y Arenita tuvieron un fuerte encontrón.

En el capítulo que se emitirá este domingo se mostrará la escena. Instancia, en la cual el antiinfluencer le hizo un comentario sobre Karol Lucero a la exchica Yingo, quien le respondió con todo.

Recordemos que Arenita tuvo un mediático romance con Karol durante sus inicios en la televisión en el extinto programa juvenil de Chilevisión.

Otakín y Arenita protagonizan tensa discusión

Este tenso momento ocurrió en un cara a cara liderado por Fran García-Huidobro en el reality de Mega.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que Otakín le hizo un polémico comentario sobre Karol Lucera a la exchica Yingo, cuyo nombre real es Natalia Rodríguez.

El popular personaje de redes sociales, no se aguantó y se lanzó con todo contra Arenita. «Te llenaste la boca en la semana diciendo que la gente quiere porque eres frontal, pero te encanta vivir en el pasado, porque eso ya pasó», señaló.

«En el reality te encargaste de funarte semana tras semana, creo que estás más funada que Karol Dance. Lo único que hiciste acá fue decirle ‘vieja de m…’ a Laura y casi botar el portón», añadió Otakín.

Frente a esto, Arenita no se quedó callada y no dudó en responderle sin filtro. «¿Y tú que has hecho? Apuñalar a tus amigos por la espalda, hablar mal de Maluco, ser un cag… Te crees infunable», expresó.

Para finalizar, lo tildó de «mal amigo» con las personas que ha sido más cercana en el reality, «El Internado».

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