Audio: Capitán Fantástico contó como lo hace para tener dos esposas y vivir en familia

Un llamado de aquellos fue el que recibió Dj Black, Freddy Guerrero y JL Godoy mientras hacían el Portal del Web. Programa regalón de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 horas, hasta las 16.00 horas.

Andrés quién fue apodado como «Capitán Fantástico» contó una historia digna de serie de Netflix. Es que el chiquillo soltó que está casado simbólicamente con dos mujeres.

«Nosotros fuimos amigos en el colegio en la básica, con las dos. Ellas me cuidaban cuando en el colegio me hacían bullying, me apoyaban caleta. Después en la media nos separamos, pero igual nos seguimos viendo», detalló el capitán.

«Cuando salimos del colegio seguimos el contacto, y una vez ya más grande salimos con una de ellas y pasó lo que tenía que pasar. Después pasó lo mismo pero con la otra. Y por lealtad nos juntamos los tres y ahí yo les conté, y finalmente una de ellas lo propuso como tener algo los tres», añadió.

Según soltó el capitán fantástico desde aquella vez los tres decidieron formar una familia en conjunto y tener una relación formal. «Con las dos yo tengo bebé, una niña y un niño. Vivimos todos juntos», detalló.

«Es tanto el nivel de confianza que tenemos es que si yo me enojo con una estamos los tres resolviendo el problema. Arreglamos los temas del colegio todos juntos», indicó el Capitán Fantástico.

Sin embargo, Andrés comentó que para ellos esto era realmente importante y no algún fetiche o algo por el estilo. Los tres son responsables de la educación de sus hijos, y también de la salud sexual, por lo que no tienen otras parejas.

«Somos tan disciplinados que nosotros cada 3 meses no estamos haciendo el examen el VIH. Nosotros esperamos los momentos para disfrutar los tres juntos», contó.

La historia estuvo tan buena, que desde el Portal del Web el «Capitán Fantástico» emigró a «Hiperactiva» donde siguieron refiriéndose al tema. De hecho los mismos auditores le hicieron consultas respecto al día a día que tiene con sus dos esposas.

«La nutricionista es bien cuadrada, pero también es así con el tema del sentimiento. Nos cuida a todo. Y la dentista es más niñita, más cabra chica», describió la personalidad de sus mujeres.

