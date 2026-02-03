“Me vieron con una rubia preciosa” Gonzalo Valenzuela reveló quién era la mujer con la que fue visto en Zapallar tras quiebre con Kika Silva

El actor Gonzalo Valenzuela reveló todos los detalles acerca del rumor que había estado circulando tras su divorcio con Kika Silva. A tan solo días del quiebre, en el programa Zona de Estrellas, la panelista Adriana Barrientos dio a conocer que el actor le habría sido infiel a Kika Silva y que se le vio “con una rucia” en un restaurante de Zapallar.

En ese sentido, Barrientos agregó que una cliente se había quejado porque el actor estaba fumando y el olor molestaba en el lugar, por lo que Valenzuela y su acompañante tuvieron que retirarse del local.

Pero él no quiso dejar los rumores en el aire y salió a aclarar la situación en sus redes sociales y contar la verdad de quién era la misteriosa mujer con la que se le vio.

“Esto lo aclaro por respeto a Kika”

En una publicación de Instagram, Gonzalo Valenzuela rompió el silencio y le dedicó unas palabras a su expareja. “Esta lo aclaro por respeto a Kika”, dice el post.

“El día de mi cumpleaños. Me vieron caminando y comiendo con una rubia PRECIOSA”, mencionó el actor.

Acto seguido, Valenzuela confirma que la mujer misteriosa era nada más ni nada menos que Kika Silva. “Seguramente nos vieron porque nos sentamos afuera (🚬) en la terraza del restaurante. ERA ELLA…la de la última foto. Gracias”, aseguró.

La historia de amor de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

La relación de la ex pareja había comenzado tras conocerse en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023 y contrajeron matrimonio el 27 de abril de 2024 en Maitencillo, con una ceremonia íntima en la casa del actor. Enfrentaron muchos rumores de crisis, los cuales fueron desmentidos en varias ocasiones.

Antes de los dichos de Barrientos, la noticia ya había sido adelantada por la periodista Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic. Allí, reveló que la pareja estaba distanciada desde antes de año nuevo.

A su vez, mencionó que Kika Silva había dejado de usar su argolla de matrimonio y que “no hubo una separación traumática ni terceras personas”, afirmando que la ruptura se dio por “paradas diferentes en la vida”.

