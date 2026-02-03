Exfutbolista y participante de Fiebre de Baile confirman relación amorosa: «Por favor, no nos tiren hate»

Recientemente, Claudio Valdivia y una de las bailarinas del estelar de Chilevisión, «Fiebre de Baile» confirmaron que se encuentran en una relación.

Vale señalar que esto se da después de diversas especulaciones con respecto a la situación sentimental del exfutbolista.

Claudio Valdivia se sumó al programa duranta la segunda competencia y desde entonces ha sido vinculado con otras participantes del espacio.

Sin embargo, luego de su eliminación aparecieron indicios más solidos con respecto a un vínculo amoroso. En esta ocasión con una de las bailarinas del programa.

Resulta que durante la semana pasada, en el espacio que se emite después de Fiebre de Baile, «El Var», Richard, periodista de Todo se Sabe reveló una información con respecto al exparticipante de del estelar de Chilevisión.

«Claudio encontró el amor«, indicó. Además, entregó pistas y reveló en privado una fotografía.

«Solo puedo decirles que hace poco se fue con alguien muy querido del programa», añadió.

Frente a esto, Claudio Valdivia prefirió no entregar detalles y aseguró que era por respeto a la mujer involucrada. Sin embargo, en redes sociales no tardaron en especular al respecto.

Luego, durante el fin de semana, el exfutbolista compartió un TikTok bailando con Pía Weidmann, quien fue la bailarina del actor Francisco Reyes Cristi en Fiebre de Baile, lo que intensificó los rumores.

Claudio Valdivia confirma nuevo romance

Y este domingo, en el canal de streaming Lola TV ambos confirmaron que están iniciando una relación.

«Estamos en proceso de conocernos», señaló Claudio Valdivia mientras miraba a la bailarina.

«Es un proceso súper lindo», añadió entre risas, mientras bromeaba con el periodista que reveló la información.

Además, Claudio Valdivia indicó: «Estaba todo de forma muy anónima y privada. Nadie sabía, nadie lo sospechaba. Mientras me ‘shippeaban’ con todos, nosotros estábamos ahí…».

Por otro lado, Pía Weidmann expresó: «Por favor, no nos tiren hate».

