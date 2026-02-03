¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda sorprende tras revelar cuándo se podrían desarrollar chubascos en Santiago ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana? Durante la tarde de este martes, el periodista especializado en meteorología de Mega entregó el pronóstico del tiempo y reveló el día y las zonas en qué se podrían presentar chubascos.