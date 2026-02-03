«Hay varios momentos de bullying y hostigamiento»: Otakin se sincera sobre su paso en el reality de Mega, «El Internado»

No caben dudas de que Otakin ha sido un personaje que ha dado mucho que hablar por su paso en el reality de Mega, «El Internado». El influencer que se caracteriza por su humor ha vivido momentos emotivos y ha tenido tensos encontrones con Arenita.

Y recientemente, el creador de contenido conversó con La Cuarta y entregó detalles con respecto a su paso en el encierro.

De este modo, mencionó los participantes de «El Internado» que lo han sorprendido de manera positiva.

«Mateucci me sorprendió mucho, de forma muy positiva. Encuentro que es una persona realmente muy buena y muy leal. Furia también me sorprendió, porque había escuchado cosas de ella, que era muy enojona, pero con nosotros se mostró muy amiga, una persona espectacular, digna de conocer», indicó.

Además, Otakin agregó: «Agustina también me sorprendió, porque si bien no la conocía y no sabía que había hecho otro reality antes, ese personaje que se ve no es tan real, no es la Agustina que nosotros conocimos como amiga, que es espectacular».

En este sentido, también se refirió a las situaciones más complicadas que vivió en el encierro.

Otakin y lo más complicado de su paso en El Internado

El influencer también se refirió a lo más duro de su paso en el reality de Mega.

«Despertó mi fantasma, mi fantasma del pasado. Yo creo que haber sufrido bullying cuando chico y volver a sufrirlo cuando grande, a los 34 años, no es lo mismo. Tienes más herramientas para defenderte, pero esas mismas herramientas también pueden ser de doble filo», indicó Otakin.

Además, mencionó que convivir con tantas personas fue complicado. Incluso señaló: «De repente mi humor es muy chileno, muy picaresco, y la gente extranjera no lo entiende. Entonces también te cortan un poco y quizás ahí pierdes tu esencia».

Por otro lado, Otakin indicó que además del momento en que Arenita le dijo «asqueroso» hay otros momentos de bullying.

«Hay varios momentos de bullying y hostigamiento que todavía no se han visto en pantalla, que se van mostrando de a poco, pero hay varios. Yo creo que incluso son un poco más graves que la palabra ‘asqueroso'», expresó.

Además, señaló que con el conocimiento que adquirió podrá aplicar más conceptos técnicos a la hora de realizar reseñas. Sin embargo, aseguró que no será más «duro».

Con respecto a la posibilidad de llegar a otro reality, aseguró que depende de la oferta que reciba. «Mi objetivo ahora en la vida no es ser famoso ni algo por el estilo, ni entrar en la farándula. Mi objetivo es tener mi casa y que mi familia sea feliz. Entonces, si cualquier ofrecimiento me lleva a esa estabilidad económica familiar, lo aceptaría», expresó.

