¿Ganó el Festival de Parral o de San Felipe?: Así quedó el rating prime de este viernes 6 de febrero

Este fin de semana la televisión nacional está marcada por la transmisión de dos festivales nacionales. Primero, el Festival Palmenia Pizarro de San Felipe, que transmite Canal 13, y por otro lado, el Festival Vibra Fest de Parral, que transmite Chilevisión.

En la primera jornada del Festival de San Felipe, se presentaron Alanys Lagos, Monse Jerez y Tomo Como Rey. Por otro lado, en la primera noche del Festival de Parral, se presentó Francisca Valenzuela, Ernesto «Che Copete» Belloni y Loyaltty.

Así quedó el rating prime de este viernes 6 de febrero

En la noche de este viernes, el canal ganador de la sintonía fue Chilevisión, con el Festival Vibra Fest de Parral. El festival de la Región del Maule logró un promedio, en el bloque entre las 22:00 y la 01:36, de 526 mil espectadores por minuto.

Levemente más abajo, quedó Canal 13, con el Festival de la Canción Palmenia Pizarro de San Felipe, que promedió 406 mil espectadores por minuto durante el mismo bloque horario.

El tercer lugar del rating fue para Mega, con 250 mil espectadores, y todo lo cerró TVN, con un promedio de 218 mil personas por minuto durante el bloque.

Esta noche, continuará la jornada festivalera. En Parral, por las pantallas de Chilevsión, se presentará La Noche, Memo Bunke y Movimiento Original. Mientras tanto, en San Felipe, con transmisión de Canal 13, se presentarán Los Jaivas, Mauricio Flores y La Combo Tortuga.

