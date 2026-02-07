«Ya saben por donde me paso sus críticas siempre…»: El potente mensaje de Pablo Chill-e tras ser elegido jurado del Festival de Viña

Este viernes, Mega confirmó de forma oficial a los 8 integrantes del jurado del Festival de Viña del Mar 2026. La lista mezcla rostros de la TV, figuras de la música y nombres del espectáculo. Uno de los que más llamó la atención fue Pablo Chill-E, referente del género urbano nacional.

Además, el artista también dirá presente sobre el escenario de la Quinta Vergara. Pablo Chill-E se presentará en la última noche del festival, el 27 de febrero, jornada en la que también actuarán Paulo Londra, Pastor Rocha y Milo J.

El potente mensaje de Pablo Chill-e tras ser elegido jurado del Festival de Viña

Su rol como jurado de las competencias folclórica e internacional generó ruido en redes sociales. Tras el anuncio, aparecieron varias críticas, donde usuarios cuestionaron su elección por ser cantante urbano, y por, según ellos, no tener el mérito para evaluar a los competidores.

Lejos de quedarse callado, Pablo Chill-E respondió a su estilo a través de sus historias de Instagram. Primero aclaró: «Yo no elegí ser jurado del festival… quizás haya gente mucho más preparada para el puesto».

Luego agregó: «Los que eligen son la producción no yo…», dejando claro que la decisión no pasó por él.

Para cerrar, lanzó un mensaje directo a sus críticos: «En todo caso, ya saben por donde me paso sus críticas siempre», acompañado de un emoji de risa.

Cabe recordar que el jurado del Festival de Viña del Mar 2026 lo completan Milo J, Matteo Bocelli, Fátima Bosch, Verónica Villarroel, Sigrid Alegría, Juan Manuel Astorga y el “Pelao” Rodrigo.

