Vasco Moulian critica duramente a humorista del Festival de Viña 2026: «Ni siquiera me da rabia»

El humorista nacional Pastor Rocha ha dado mucho que hablar luego de ser confirmado para el Festival de Viña del Mar 2026.

El comediante es popular por su personaje de líder religioso. Sin embargo, hay algunos a los que no les hace mucha gracia.

El pastor Hugo Albornoz lo criticó públicamente y señaló que piensa que se burla de practicas y creencias que para él son sagradas.

«No hay tapujos ni horario, no le importa si hay niños presentes, todo su show es de doble sentido», indicó hace algunos días, en conversación con el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana».

Y ahora fue el actor Vasco Moulian quien criticó al Pastor Rocha.

Las críticas de vasco Moulian al Pastor Rocha

En el programa de farándula de CHV, «Primer Plano» abordaron las críticas contra el humorista que estará en el Festival de Viña 2026.

En este sentido, la mayoría se tomó el tema con liviandad. Sin embargo, Vasco Moulian mostró su descontento por el tipo de humor de Pastor Rocha.

El actor que hace un tiempo se ha acercado más al cristianismo, expresó: «Se burla de Dios, de la palabra del Señor, y como dice el segundo mandamiento: no tomar la palabra de Dios en vano. Y con eso ya me basta».

«Ni siquiera me da rabia, ojo, que hay personas de la farándula que me dan rabia, pero (con el Pastor Rocha) me pasa algo mucho más profundo, que es más bien pena», añadió.

En este sentido, Vasco Moulian indicó: «Él es pastor y lo hace (su humor) desde ahí. Yo creo que la iglesia católica aquí no se ha tocado, por algo no hay un curita en la Quinta Vergara, porque me imagino que Mega sería incapaz de poner un curita, sin embargo, la iglesia cristiana siempre es vapuleada».

