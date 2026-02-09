Reconocido actor de Mega impacta tras revelar que a los 16 años mantuvo un romance con profesora del colegio: «Me gustaba mucho»

Recientemente, un reconocido actor de Mega sorprendió en el programa «Only Friends» tras revelar que cuando era menor de edad tuvo un romance con una profesora del colegio.

Se trata de Claudio Castellón, quien es parte de Reunión de Superados, quien sorprendió en el espacio ya nombrado con su confesión.

Claudio Castellón revela romance que tuvo con profesora del colegio

En el cuarto capítulo de «Only Friends», el actor dio a conocer que su primera relación amorosa fue con una profesora de biología, quien tenía 30 años. Mientras que el solamente tenía 16.

En este sentido, Claudio Castellón indicó: «Hoy día sería muy condenado (…) me gustaba mucho».

Además, el intérprete lo recordó como una buena experiencia. «Lo pasé muy bien, me acompañó en muchos procesos; después me vine a Santiago a vivir y estudiar», indicó.

Vale señalar que el romance duro cerca de dos años. Asimismo, el actor de Mega indicó que cuando le informó a sus padres les mintió y dijo: «Está estudiando pedagogía en Biología y está en segundo año (…) Mi papá estaba muy contento».

En este contexto, Raquel Argandoña le consultó: «¿Ella está viva todavía?».

Ante esto, Claudio Castellón confesó que «la vi hace muy poco, me la encontré en un lugar y apareció con un hijo muy grande (…) había mucho vértigo».

Luego de que el actor de Reunión de Superados contó su experiencia, José Antonio Neme lo comparó con la película «Notas de un escandalo». En dicha cinta, la historia consiste en una relación de un alumno con una profesora. Algo similar a lo que narró el intérprete.

