Raquel Argandoña opinó de la labor de Naya Fácil tras los incendios y le hizo una inesperada invitación: «Ojalá que la vea»

Durante los últimos días, la influencer Naya Fácil ha dado mucho que hablar en redes sociales debido a que ha ayudado activamente a los afectados por los incendios en Ñuble y Bíobio. En este sentido, recientemente Raquel Argandoña valoró su trabajo.

Vale señalar que hace algunos días, la «Quintrala» ya había destacado a la influencer en el programa Tal Cual de TV+.

«Unos amigos me dicen: ‘Oye, pero si la Naya Fácil va a salir con cuatro camiones’. ¡Qué ganas de ayudar! O sea, a ella uno le tiene confianza, porque sabe que no se va a robar las cosas. A lo que hemos llegado», indicó en dicha oportunidad.

Y recientemente, Raquel Argandoña volvió a destacar la labor de la influencer.

Raquel Argandoña destaca nuevamente la labor de Naya Fácil

En conversación con el portal Noticias y Espectáculos, la opinóloga valoró nuevamente las iniciativas de Naya Fácil ante situaciones como las que se viven ahora en la zona centro sur.

«Es que yo encuentro que ella es total, ella está haciendo lo que debería haber hecho el Gobierno», indicó.

Además, Raquel Argandoña explicó: «Yo no me refiero a otros influencers porque me centré en ella porque es la primera que llega, la primera que soluciona y no se anda sacando la foto ni la anda subiendo y es una persona confiable».

Por otro lado, la «Quintrala» dio a conocer que recomendó a la influencer entre sus amigos para que puedan ayudar a través de ella. Incluso le hizo una invitación.

«Por eso yo dije que tenía muchos amigos que querían ayudar y no sabían a quién y yo les dije Naya, además que sé que es vecina mía en Reñaca jaja me enteré, así que ojalá que la vea y nos tomamos una cosita», expresó Raquel Argandoña en conversación con el portal ya nombrado.

