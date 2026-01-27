«Sigue creciendo la familia»: Popular figura de TVN sorprende en redes tras revelar que está embarazada

Durante este martes, una importante figura de TVN dio a conocer que se encuentra embarazada.

Se trata ni más ni menos que de la meteoróloga Yael Szewkis, quien constantemente aparece en pantalla entregando el pronóstico del tiempo.

Es importante señalar que en 2020, la especialista tuvo a su primer hijo. De hecho, lo presentó a través de la señal del canal durante la pandemia de Covid-19.

Y un año después, cuando si pequeño cumplió su primera vuelta al sol, dio a conocer que estaba esperando otro bebé. En dicha ocasión, se trató de una niña.

«Estamos tan felices con tu llegada, que ya vamos por el segundo bebé. Te esperamos con ansias princesita», indicó. Además, mostró la ecografía.

Y ahora, Yael Szewkis informó que está esperando a su tercer bebé.

Yael Swewkis revela que está embarazada

Y luego de cuatro años desde que tuvo a su segundo bebé, la meteoróloga de TVN reveló que nuevamente está embarazada.

Yael Szewkis compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram con las que confirmó que se seguirá agrandando su familia.

En una de las imágenes aparece mostrando su vientre, en otra está en el hospital junto a sus hijos y la última postal correspondía a la ecografía.

Yael Szewkis acompañó el posteo con unas tiernas palabras. «Sigue creciendo la familia», comenzó señalando.

Además, dio a conocer el sexo que del bebé que está esperando. «Te esperamos con ansias, pequeñina. Ya te amamos», indicó.

Vale señalar que luego de este anuncio, diversos colegas y seguidores le escribieron mensajes de felicitaciones.

«Felicitaciones», le escribió la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam.

«Muchísimas felicidades y bendiciones»; «Que linda noticia, Yael»; «Mejor noticia del mundo mundial, felicidades amigos»; «Qué alegría. Muchas felicidades»; «Bendiciones preciosa», fueron algunos de los comentarios que recibió Yael Szewkis.

