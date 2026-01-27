¿El fin de la tarjeta BIP?: Metro de Santiago confirma nuevo sistema de pago a partir de esta fecha

En la jornada de este martes 27 de enero, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dio a conocer que se vienen cambios en la forma del pago de Metro de Santiago y Tren Nos–Estación.

resulta que el próximo 13 de febrero, estará disponible el Pago Ágil. De este modo, habrá más formas de pagar y los ciudadanos podrán usar sus tarjetasVisa, Mastercard o billetera digital en el validador del metro.

«Quienes viajen en Metro o Tren Nos podrán hacer uso de sus tarjetas bancarias físicas o habilitadas en dispositivos móviles, como celulares o smartwatch, para pagar sus viajes, manteniendo el beneficio de la intermodalidad en estos dos modos si usan este formato», señaló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Vale señalar que este sistema debería estar dosponible desde finales de este año en los buses Red.

Con respecto al pago de pasajes con billetera digital, esto se podrá realizar con Google Pay (Android) y Apple Pay (iOS). En tanto, los dispositivos Garmin con Garmin Pay.

Nuevas formas de pago en el sitema de transporte

De este modo, con estos cambios en el pago del pasaje, Chile se suma a grandes ciudades que tienen este método como Londres, Madrid, Chicago, Ciudad de México o Río de Janeiro.

«Incorporar el pago con tarjetas bancarias sin contacto es un avance tecnológico que mejora la experiencia de viaje, amplía las alternativas de acceso y nos alinea con los estándares de los principales sistemas de transporte del mundo», indicó el gerente general de Metro, Felipe Bravo.

Es importante dejar en claro que esta nueva forma de pago del transporte está diseñada solamente pare pasaje de adulto. En tanto, los beneficios para estudiantes y adultos mayores seguirán operando a través de sus tarjetas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Metro de Santiago (@metrodesantiago)

También te podría interesar: Polémico participante de Mundos Opuestos fue confirmado para «Vecinos al Límite», el nuevo reality de Canal 13: «Quiero ganar»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google