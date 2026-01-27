La gran iniciativa de Pailita: conoce a los famosos que se sumaron y cuántas casas donaron a los damnificados de los incendios

Debido a los incendios que afectaron a zonas del Biobío y Ñuble, muchas personas optaron por tomar medidas e ir a ayudar a los daminficados. Uno de ellos, fue el cantante urbano Pailita, quien llevó a cabo una gran iniciativa.

El intérprete de «Dímelo Ma» llevó a cabo una campaña para que colegas de la música urbana y más famosos donaran casas para aquellas personas que perdieron su vivienda debido a esta tragedia.

En este sentido, a través de su cuenta de Instagram dio a conocer que el se puso con diez y señaló: «Espero que mi amigos, mis colegas y más gente famosa se sumen a esta causa».

Y frente a esto, diversas personas de la música, televisión e incluso del deporte quisieron colaborar.

Los famosos que se sumaron a la campaña de Pailita

Dentro de los cantantes urbanos que se sumaron a esta inciativa se encuentra Lucky Brown que aportó con 15 casas, Jere Klein con diez, Dainesita y el Bai con cuatro, Young Cister con tres, Pablito Pesadilla con una y Julianno Sosa también con una.

En tanto, algunos futbolistas también colaboraron con esta causa. Arturo Vidal donó cinco, Erick Pulgar diez, Víctor Dávila también diez, Marcelo Salas diez e Iván Zamorano con Blu Dumay se pusieron con una.

Por otro lado, Miss Chile, Emilia Dides aportó con tres y Kel Calderón con una.

Además, a ellos se les suma la banda A los 4 Vientos con cuatro, el influencer Byking con dos y empresas que también optaron por ayudar.

Vale señalar que anteriormente, Pailita también tuvo una gran iniciativa y donó una gran cantidad de carpas a los afectados por esta tragedia.

