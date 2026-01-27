Aerstame y Acres repasan los inicios de Movimiento Original: «Estábamos en el colegio»

Durante la jornada de este martes 27 de enero, Aerstame y Acres de Movimiento Original estuvieron presentes en RadioActiva. instancia, en la que conversaron con nuestra Tenchita sobre sus primeros pasos como banda y del concierto que llevarán a cabo este año en el Estadio Bicentenario de La Florida. Instancia en la que celebrarán sus 20 años.

Con respecto a sus inicios, Tame señaló: «Fue bonito porque cuando el grupo partió éramos adolescentes todavía. Estábamos en el colegio, partimos como bien niños».

«El grupo parte entre 2005 y 2006. Pero nosotros decimos que el 2006 porque ahí ya salió el primer demo, el primer disco, estábamos lanzando nuestras primeras canciones. Entonces, sí, 2006, el año oficial», agregó.

Además, dieron a conocer que la banda se creó entre Stailok, Aerstame y Semilla. Mientras que entre finales del 2006 e inicios del 2007 se sumó Acres.

Por otro lado, dieron a conocer que el nombre de la agrupación surgió debido a que tenían una canción titulada «Movimiento Original».

Movimiento Original se prepara para su concierto en el Estadio Bicentenario

El 21 de noviembre de este año, Movimiento Original se presentará en el Estadio Bicentenario de La Florida para celebrar 20 años a lo grande.

«Tenemos un cumpleaños gigante y están todos invitadísimos (…) Queremos llenar ese estadio con toda la gente que nos ha acompañado durante todo este tiempo y felices de estar cumpliendo 20 años», indicó Acres.

Es importante mencionar que las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

