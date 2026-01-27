27 Ene, 2026. 18:18 hrs

¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda reveló cuándo podrían caer precipitaciones en Santiago

En la tarde de este martes, el periodista especializado en meteorología de Mega reveló que próximamente se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana. Revisa el reporte:

Por Iván López

También te podría interesar: La iniciativa de Pailita: conoce a los famosos que se sumaron y cuántas casas donaron a los damnificados de los incendios

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último